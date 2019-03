‘Wij gaan voor Zeeland het verschil maken’

LIVEBLOG LIVE: opkomst in diverse Zeeuwse gemeenten om 19 uur al boven 50 procent

20:08 VLISSINGEN - In heel Zeeland sluiten om 21.00 uur de stembussen. Vanaf dat moment wordt het nagelbijten voor de kandidaten die in Provinciale Staten willen komen. Welke gemeente zal als eerste de stemmen hebben geteld? Hoe groot wordt Forum voor Democratie, en komt Denk in de Staten? Volg hier alles live. De kaart hierboven wordt geactualiseerd zodra alle stemmen in een gemeente zijn geteld, zodat u direct kunt zien hoe er in Zeeland is gestemd.