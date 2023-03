Wij dorpelingen maakten zelf te weinig gebruik van de buurtsuper

opinieNieuws dat breed aandacht kreeg in de Zeeuwse media van de afgelopen weken: Twee dorpen, Borssele en Lewedorp, zullen het binnenkort moeten stellen zonder hun dorpswinkel. Voorzitter Ad Lijmbach van de dorpsraad Lewedorp: ,,Hebben we wellicht zelf te weinig gebruik gemaakt van de dorpswinkel?”

De reacties mogen bekend zijn: wat zullen we dat gaan missen, het verarmt ons dorp en er gaat steeds meer weg. Natuurlijk, waar nog een winkel is op een dorp, is dat een stukje ‘minder dorp,’ maar of daarmee de samenhang daadwerkelijk geweld wordt aangedaan, is nog maar de vraag. Want tal van dorpen in Zeeland kennen al geen winkel meer en daar heeft het boodschappen doen al eerder een nieuwe structuur gekregen.

Daarmee is niet gezegd dat je het sluiten van een winkel maar gelaten moet accepteren. Je vraagt het de exploitant en dan hoor je de redenen en die zijn gewoon begrijpelijk. Hogere energiekosten, zwaardere regelgeving voor koeling et cetera en ook de leeftijd om nu een keuze te maken voor een minder onzekere toekomst. Het doet ze ook zeer, want met de huidige omzet zou het nog kunnen, maar wat er bovenop komt geeft de doorslag voor hun besluit.

Quote Moeiteloos rijden we naar supermark­ten of laten die gewoon aan huis komen met hun bestelbus

Wat ze niet noemen en dat moeten wij ons dorpelingen aantrekken als we het besluit betreuren, is dat we wellicht zelf te weinig gebruik hebben gemaakt van de dorpswinkel. De tijd van beperkte mobiliteit, ontbreken van grote supermarkten in de omgeving en overdag genoeg ruimte om lokaal boodschappen te doen, ligt al lang achter ons. Moeiteloos rijden we naar supermarkten of laten die gewoon aan huis komen met hun bestelbus. Erg makkelijk, zeker als je buiten het dorp werkt en de ruimte voor meer tijd om boodschappen te doen tweede keuze is geworden. Vergeet ook het prijsverschil niet.

De traditionele dorpswinkel is daar ook niet blind voor, maar heeft een mooie functie voor de vergeten boodschappen. En dát was nu juist een aardige omzet om de winkel draaiende te houden. Maar wat hierboven is genoemd, is een te grote belasting voor die omzet.

Wat als de dorpswinkel er dan niet meer is? Natuurlijk is het een gemis, maar er zijn nog andere elementen die belangrijk zijn voor de samenhang in een dorp. Veel dorpen zitten al zonder school, sportclubs en gezonde groei van de woningbouw. Als daar ook alsmaar verder in wordt gesneden, rijst de vraag wanneer de ondergrens van de leefbaarheid wordt bereikt. Veel hangt af van hoe ook de inwoners zelf bijdragen aan die leefbaarheid, maar ondersteuning met voorzieningen is onontbeerlijk. Als er op dat gebied kansen liggen, moet je die samen met de gemeente benutten. Het is ook aan de dorpen zelf om daar de samenwerking te zoeken om een dorp leefbaar te houden. Benut de ruimte voor evenwichtige groei van een dorp om daarmee de voorzieningen die er (nog) zijn, zoals school en verenigingsleven in stand te houden. Woningbouw, in volume passend bij een dorp, is hiervoor essentieel. Het zorgt voor door- en instroming.

Quote Wonen op het platteland in Zeeland is prachtig en daar gelden twee dingen voor: een auto en diepvries­kist

Is dit een standaardpakket voor alle dorpen? Zeker niet. Een aantal dorpen is al langere tijd verstoken van de meest essentiële voorzieningen. Ooit zei een politicus: ‘Wonen op het platteland in Zeeland is prachtig en daar gelden twee dingen voor: een auto en diepvrieskist.’ Maar daar kan de politiek vandaag niet meer mee wegkomen. Het zou interessant zijn om in die dorpen eens een onderzoek uit te voeren hoe daarmee wordt omgegaan. Alhoewel, daar zit dan weer een risico aan dat met een mogelijk positieve uitslag de gemeentelijke politiek dit wel eens goed zou uitkomen om de inspanning voor de leefbaarheid wat luchtiger op te pakken.

Tenslotte, ik bekijk dit via een bril op een ruim gepensioneerde neus, maar probeer de toekomst voor een dorp te projecteren op de generatie hierna. Die heeft zijn eigen leefpatroon en het enige wat je daar vanuit het verleden aan toe kunt voegen, is het goede. Maar leg ze zeker niet op dat wij het beter weten.

Ad Lijmbach is voorzitter dorpsraad Lewedorp.