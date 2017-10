Wieze Woorden uit oude boeken

VVN en ROVZ organiseren remwegdemo's in Zeeland

6:00 BRUINISSE - Veilig Verkeer Nederland verzorgt in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) maandag 30 oktober in Bruinisse, Krabbendijke en ’s Gravenpolder, op 31 oktober in Hulst, Lamswaarde en Kloosterzande en op 2 november in Terneuzen en IJzendijke, zogeheten remwegdemo’s.