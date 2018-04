Wietkwekerijen in Terneuzen, Middelburg en Rilland opgerold

In Terneuzen ging het om een woning in de Tholensstraat. De politie trof daar 62 planten aan in twee kweektenten op de eerste verdieping. In dit huis werd niemand aangehouden. In een woning in de Gerbrandylaan in Middelburg werden twee bewoners (53 en 46 jaar oud) aangehouden. In het huis werden 41 hennepplanten en ruim 3 kilo gedroogde henneptoppen gevonden. Een 53-jarige man werd aangehouden in een woning in de Vierlingweg in Rilland. Naast 90 wietplanten vond de politie in dat huis een laboratorium voor de productie van hasjolie.