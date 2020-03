Wientjes wil eind mei compensatie marinierskazerne geregeld hebben

De benoeming van Wientjes werd vrijdagmiddag in Den Haag bekendgemaakt door minister Raymond Knops (CDA, Binnenlandse Zaken). Knops is binnen het kabinet verantwoordelijk voor het terugwinnen van het vertrouwen van Zeeland in de rijksoverheid. De minister wil de zaak voor de zomer afgehandeld hebben.

Content met de aanstelling

De Zeeuwse bestuurders zijn content met de aanstelling van de sociaal-economische zwaargewicht Wientjes. ,,Hij kent Zeeland en hij kent Den Haag. Dat is belangrijk”, zei commissaris van de koning Han Polman.

Wientjes is oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Volkskrant zette hem vier jaar bovenaan de lijst van invloedrijkste Nederlanders. Drie jaar geleden verdiepte hij zich in het kader van het project Standplaats Zeeland in de economische situatie van de provincie. Als voorzitter van Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie komt hij regelmatig in Zeeland.

Herstel van het imago van Zeeland

Wientjes heeft een drievoudige opdracht. Hij moet eerst vaststellen hoeveel schade Zeeland heeft van het afblazen van de marinierskazerne. ,,Dat is een kwestie van rekenen. Zeeland denkt misschien aan andere bedragen dan het kabinet, maar uiteindelijk komen we daar wel uit”, verwacht Wientjes. De twee andere opdrachten zijn lastiger. Wientjes moet een of meerdere projecten vinden die voor Zeeland hetzelfde opleveren, in geld en mensen, als de marinierskazerne. Eind mei ligt, wat de adviseur betreft, een zo concreet mogelijk voorstel. ,,Nee, zeker geen advies om weer een vervolgadvies te maken”, zegt Wientjes. De derde opdracht is het herstel van het imago van Zeeland als goede vestigingsplaats voor bedrijven en mensen.

Drie jaar geleden noemde Wientjes de verdeeldheid tussen de Zeeuwse regio's een zwakte. Polman denkt dat er sindsdien veel is verbeterd. Om die eenheid te bewaren wordt een breed team van provincie, gemeente Vlissingen en het waterschap de gesprekspartner van de adviseur.

