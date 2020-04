Wientjes: gesprekken in Den Haag over alternatief voor kazerne

MIDDELBURG - In Den Haag wordt gesproken over een concreet alternatief voor de marinierskazerne. Speciaal adviseur Bernard Wientjes zei dat vrijdag tijdens een informatiebijeenkomst voor leden van Provinciale Staten. Meer dan dit kon hij niet zeggen, ook om te voorkomen dat andere kapers op de kust verschijnen.

Wientjes is gevraagd te adviseren hoe het kabinet het wegvallen van de marinierskazerne voor Zeeland goed kan maken. Hij doet dit in opdracht van het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen. Inmiddels is hij vijf weken verder. Hij zei de afgelopen periode dagelijks met tientallen mensen te hebben gesproken. ,,Dat kost tijd, maar dat levert ook veel op", aldus de speciaal adviseur. Hij zei nu aan het tweede deel van zijn opdracht te beginnen: het komen tot een samenhangend pakket van maatregelen die de economische struktuur van Zeeland versterken. ,,Het verlies van de kazerne is een enorme klap voor Zeeland. Het kabinet zal moeten gaan leveren”, zei Wientjes tegen de Statenleden.

Binnen een uur van Vlissingen naar de Randstad

Verbetering van de verbindingen met de Randstad, West-Brabant en Vlaanderen zal zeker in zijn advies staan. ,, ,,Bereikbaarheid heeft een hoge prioriteit. Het is onomstreden dat Zeeland een probleem heeft met het personenvervoer.” Bij het kunnen binnenhalen van het niet nader genoemde ‘concrete alternatief voor de kazerne’ helpt verbetering van de bereikbaarheid van de provincie. Wientjes zou bijvoorbeeld graag zien dat de treinreis van Vlissingen naar de Randstad binnen een uur kan worden gemaakt.

Een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs in de provincie staat ook op zijn lijst. Zeeland zou een kenniscentrum van nationaal belang moeten binnenhalen. Dat kan door bestaande initiatieven te bundelen, ondersteund met extra geld van het Rijk. Een derde spoor is het zorgen dat de industrie in Zeeland blijft, ook na de energietransitie. Hiervoor is onder meer een betere elektriciteitsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen nodig. ,,Behoud van de industrie is essentieel”, aldus Wientjes. Ook hier zal Zeeland een voorrangspositie moeten krijgen, net als bij de verduurzaming van woningen.

Nog járen onderhandelen met de minister

Een aantal Statenleden vroegen Wientjes of Zeeland niet beter af is met een concreet bedrag in contanten. Slecht plan, volgens Wientjes: ,,Ik raad dit met klem af. Dan ben je nog jaren aan het onderhandelen met de minister van Financiën”, waarschuwde hij.