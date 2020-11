Wiebes kiest voor stroomkabel door Veerse Meer en dat was te verwachten

Zeeland ijvert al langer voor de stroomkabel. Naast de groene stroom van windpark Borssele, dat zo goed als klaar is, is ook duurzame energie van andere windparken nodig om de industrie in Zeeland over te schakelen van fossiele naar groene grondstoffen. Het Rijk steunt die noodzakelijke omwenteling van de Zeeuwse industrie, omdat die de uitstoot van het broeikasgas C02 sterk kan verminderen. Dat is nodig om klimaatdoelen te halen.