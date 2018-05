Wie zijn deze dames in Arnemuiden?

Wie zijn deze dames die in een winkel in Arnemuiden onderhandelen over de aankoop van een kap? De foto is ergens tussen 1950 en 1959 genomen door fotograaf Cas Oorthuys. Het Nederlands Fotomuseum heeft nog duizenden andere foto's liggen waarvan onbekend is wat of wie er precies op staat. Het project Captions fot Cas moet daar verandering in brengen.

Een man en een vrouw in klederdracht, mutsen op een toonbank, de bakker met zijn broodkar. Cas Oorthuys maakte in de periode 1946-1959 honderden foto's in Zeeland. Grote vraag: wat staat er precies op? Fotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) fotografeerde alles wat los en vast zat, overal ter wereld. In Zeeland legde hij in ieder geval in de periode 1946-1959 het dagelijks leven vast in drie albums.

De schoonheid van ons land

Ook verscheen in 1962 in de serie De schoonheid van ons land (uitgeverij Contact) het album 'Klederdrachten Zeeland'. Het Nederlands Fotomuseum heeft om en nabij de 4800 opnamen van Oorthuys. Over wat op die foto's te zien is, is echter weinig bekend. Het project 'Captions for Cas' moet daar verandering in brengen.

Volledig scherm Man en vrouw in klederdracht van Walcheren bij de abdij van Middelburg (1950-1959) © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum © Cas Oorthuys / Nederlands Fotomuseum

Meehelpen

Met behulp van het publiek wil het Fotomuseum de collectie ontsluiten. Zeeuwen die willen meehelpen, kunnen inloggen op het platform velehanden.nl om de foto's (voornamelijk uit de jaren 50) van tekst en uitleg te voorzien. Het gaat om foto's van onder meer Zeeuwse klederdracht, landschappen en straten. Ook voor andere foto's van Cas zoekt het museum onder meer experts op het gebied van Nederlandse klederdracht, scheepvaart, luchtvaart, veeteelt en landbouw of die diverse regio's en landen die Oorthuys bezocht.

Kunt u meer vertellen over de foto's die bij dit artikel zijn gepubliceerd? Laat het ons weten via e-mail of een reactie onder dit bericht.