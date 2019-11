Wie wordt de beste leraar van Zeeland 2019?

Naam: Arjen Baart (54)

Woonplaats: Goes

School: CSW in Middelburg

Vak: economie

Een bijles? Extra uitleg? Dat is voor Arjen Baart nooit te veel moeite. De docent van de CSW in Middelburg wordt daarom erg gewaardeerd door zijn leerlingen. ,,Hij geeft goed en duidelijk les”, vindt Julia. ,,Meneer Baart is één van de weinige docenten die je motiveren om naar hun les te komen”, schrijven Manon, Sofie en David. Hij is aardig en neemt alle tijd voor zijn leerlingen, vinden ze. Baart geeft veel om zijn leerlingen en is altijd bereid om te helpen. ,,Hij baalt ook als er onvoldoendes worden gehaald in de klas. Hij geeft een warm gevoel en daardoor krijgt iedereen zelfvertrouwen voor de toetsen”, zegt Merly. ,,Hij verdient dit echt.” Baart werkt sinds twee jaar op de CSW. Hij heeft onder meer twintig jaar ervaring in het bankwezen. De economieleraar is blij met zijn nominatie ,,Ik vind het een hele eer. Het is een blijk van waardering van mijn leerlingen.”