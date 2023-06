Wie was fout en wie gaat betalen? Voor het antwoord op die vraag moest de Zeelandbrug zeven uur dicht

‘Hoewel er snel geanticipeerd is (wegafsluiting, hulpdiensten, berging) was verkeershinder in dit geval onvermijdelijk. Dat kwam met name omdat er na het ongeval een uitgebreid ongevallenonderzoek heeft plaatsgevonden. Als wegbeheerder zijn we dan genoodzaakt de weg volledig af te sluiten’, laat de provincie desgevraagd per e-mail weten. Bestuurslid Ivo Wildenberg van de stichting Incident Management Nederland, verantwoordelijk voor de berging van voertuigen op belangrijke doorgaande wegen: ,,Zeven uur is wel ongelooflijk lang. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”