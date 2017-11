Wie volgt Marloes de Visser op als beste leraar?

Bovendien vindt ze het belangrijk dat docenten in het zonnetje gezet worden, nu het nieuws bol staat van berichten over hoge werkdruk in het onderwijs. ,,Dit is waar je het voor doet. Zo’n titel geeft heel veel energie. Daar kun je heel wat werkdruk mee verzachten. Ik probeer altijd de tijd en ruimte te nemen om contact te maken met leerlingen. Ik vind het leuk om met die kids te praten. Door de werkdruk schiet dat soort dingen er wel eens bij in. Dat is jammer, want onderwijs is niet alleen kennisoverdracht. Het is zó veel meer.”