Wie van deze vijf wint de Zeeuwse Boekenprijs?

GeoSea kiest Vlissingen als draai­schijf bij bouw windpark Borssele

19:51 VLISSINGEN - Bij offshorebedrijf GeoSea staat de telefoon roodgloeiend, sinds bekend werd dat het bedrijf in 2020 de funderingen voor windpark Borssele 1 en 2 maakt en ook de turbines installeert. Donderdag staan in Vlissingen Zeeuwse ondernemers in de rij bij GeoSea. Kunnen we straks spullen of diensten leveren?, is de terugkerende vraag.