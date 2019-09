Wie snel zijn geld wil, moet niet langer in Zeeland zijn

Loïc (10) uit Vlissingen te zien in twee films bij Film by the Sea

13 september VLISSINGEN - Zijn debuut op het witte doek bij Film by the Sea beleefde Loïc Evenblij vorig jaar al, in de documentaire Stormvloed in de Schelphoek. Dit jaar staat de naam van de tienjarige Vlissinger op twee titelrollen bij het filmfestival. Hij hoopt op een rol in de aankomende spektakelfilm Slag om de Schelde.