Wie nog een prik wil, kan in Zeeland terecht zonder afspraak

Enorme prijsver­schil­len in bouwvergun­nin­gen: Kapelle vraagt twee keer zoveel als Noord-Beveland

24 augustus VLISSINGEN - Een bouwvergunning is in de ene Zeeuwse gemeente veel duurder dan in de andere. Wie een huis wil laten bouwen in Kapelle, betaalt zelfs twee keer zoveel als op Noord-Beveland.