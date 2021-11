Wie krijgt wanneer en waar zijn boosterprik? De GGD geeft antwoord

GOES - De boostercampagne is op gang gekomen. Hoe gaat het in zijn werk? Joyce van der Leer, projectleider vaccinatielocaties van de GGD Zeeland, geeft antwoord.

De een zegt derde prik, de ander booster. Hoe zit dat?

,,Mensen met een verminderd afweersysteem hebben drie prikken nodig om net zo beschermd te zijn als anderen die aan twee vaccinaties voldoende hebben. Via hun medisch specialist hebben zij een oproep ontvangen voor een derde prik. Je spreekt van een ‘booster’ als iemand die volledig gevaccineerd is een ‘oppep-prik’ krijgt. Wie vanwege zijn medische toestand drie vaccinaties nodig had, komt dus zes maanden na de laatste prik ook in aanmerking voor een booster.”

Welk vaccin wordt gebruikt voor de boosterprik?

,,Dat is voor iedereen een mRNA-vaccin, ongeacht welke vaccinatie je eerder hebt gekregen. De betekent dat iedereen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna krijgt als booster.”

Wie is wanneer aan de beurt voor de booster- of oppepprik?

,,Het doel is om vóór 1 januari alle 80-plussers te hebben gevaccineerd. Zij krijgen van het RIVM een uitnodiging. De uitnodigingen gaan niet allemaal tegelijk de deur uit, de oudsten hebben die als eerste ontvangen. Elke dag stuurt het RIVM landelijk 55.000 uitnodigingen.

Alléén met die uitnodiging kun je een afspraak maken. We hebben nu twaalf vaccinatielocaties in de provincie. Op de website ggdzeelandprikt.nl zijn alle plaatsen waar gevaccineerd wordt te vinden. Na 1 januari kunnen mensen van 60 tot en met 79 een boosterprik krijgen. Over de 60-minners moet landelijk nog een beslissing worden genomen.”

Kan je de boosterprik echt niet zonder afspraak halen?

,,Nee, dat kan niet. Het gaat om grote aantallen mensen. We willen niet dat oudere mensen in lange rijen buiten in de kou op hun beurt moeten wachten. Ook voor het efficiënt inzetten van onze medewerkers is het beter om met afspraken te werken.”

Wat als iemand thuis woont, maar niet naar de vaccinatielocatie kan komen? Zelfs niet met hulp.

,,Niet-mobiele mensen werden in de eerste vaccinatierondes thuis door de huisarts gevaccineerd. De huisartsen geven dat aan ons door. Dan komt een GGD-medewerker van het mobiele team langs om iemand thuis een boostervaccinatie geven. Hetzelfde geldt voor mensen die later niet mobiel zijn geworden. Hun huisarts kan dat aan ons melden.”

Kunnen partners tegelijk een vaccinatie halen?

,,Als de partner mee wilt komen voor een boostervaccinatie, proberen we daarbij te helpen. Maak in dat geval de afspraak telefonisch en geef aan dat jullie samen willen komen. De partner moet 60 jaar of ouder zijn. Voor de partner geldt uiteraard ook dat de laatste volledige coronavaccinatie of besmetting met Covid-19 een half jaar geleden moet zijn.”

Hoe zit het in zorginstellingen?

,,Zorginstellingen met een eigen medische dienst, en dat zijn de meeste verpleeghuizen, vaccineren zelf de bewoners. Als er geen medische dienst is komt de GGD. Instellingen kunnen zich hiervoor bij ons melden via een webformulier. Zorginstellingen worden geïnformeerd door de koepel.”

Hoeveel mensen zet de GGD in?

,,Voor het vaccineren hebben we nu 300 mensen. Maar we hebben meer handen nodig: van verpleegkundigen tot begeleiders op de vaccinatielocaties tot chauffeurs. Binnenkort plaatsen we hiervoor vacatures. Gelukkig kunnen we binnen onze GGD medewerkers voor verschillende taken flexibel inzetten.”

Hoe is de belangstelling voor de booster?

,,Groot. Na de opstart vorig week zien we het aantal afspraken enorm oplopen.”