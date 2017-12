Wie krijgt en wie verliest een Michelinster in Zeeland?

De spanning is het hoogst in Kruiningen. Insiders onder wie veel topchefs tippen Inter Scaldes al jaren als de gedoodverfde kandidaat voor een derde ster. Chef Jannis en gastvrouw Claudia Brevet hopen dat het echt een keer gebeurt. De afgelopen vijf jaar veroverde Inter Scaldes drie keer goud en twee keer zilver in de ranglijst van het blad Lekker. Het restaurant wisselt stuivertje met driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle, met wie Inter Scaldes ook steevast aan kop staat in de Franse restaurantgid GaultMillau. Absolute top dus. De ingetogen perfectie en minimalistische benadering van Jannis Brevet staan haaks op het barokke geweld van Jonnie Boer van De Librije. Misschien is het voor Michelin net te weinig rock'n'roll, maar een derde ster heeft Inter Scaldes inmiddels wel ruimschoots verdiend.

Grootste kanshebber op een ster is Meliefste in Wolphaartsdijk. Het talent Thijs Meliefste kookt al een tijdje de pannen van de kachel met eigenzinnige pure gerechten. Pure C in Cadzand-Bad, eigendom van Sergio Herman, schurkt tegen een tweede ster aan. In de GaultMillau scoort Pure C hoger dan menig tweesterrenrestaurant. De Kromme Watergang behoudt vrijwel zeker zijn twee sterren. Het moet gek lopen willen Spetters in Breskens, La Trinité in Sluis, 't Vlasbloemeken in Koewacht en Katseveer in Wilhelminadorp hun ster verliezen. Maar met Michelin weet je het nooit.