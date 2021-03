Wie komt er straks huilend binnen, als de bruiloft wéér niet doorgaat? Weddingplanner Marjanne: ‘Dat raakt ons echt’

Four Freedoms Experience maakt Bevrij­dings­mu­se­um helemaal compleet

25 maart NIEUWDORP - Tachtig jaar nadat Franklin D. Roosevelt zijn beroemde speech over de vier vrijheden hield, opent het Bevrijdingsmuseum Zeeland de Four Freedoms Experience. Daarmee is de inrichting van het vernieuwde museum in Nieuwdorp helemaal compleet. ,,Al zullen we altijd blijven vernieuwen”, zegt directeur Stef Traas.