Wie kent nog Zeeuwse geurwoorden?

Natuurmonu­men­ten wil duidelijk­heid over vergunnin­gen garnalen­vis­se­rij

DEN HAAG - Natuurmonumenten is opnieuw naar de Raad van State gestapt tegen de vergunning voor de garnalenvisserij die sinds 2016 geldt voor de Westerschelde. Hoewel de Raad van State het beroep van de natuurorganisatie in maart vorig jaar gegrond verklaarde, is er in de Westerschelde nog niets veranderd en vissen de garnalenvissers door. Eind december dit jaar vervalt hun vergunning.

25 januari