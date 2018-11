Wie is de beste leraar of lerares van 2018?

Compleet overdonderd nam Christèle Zoeter vorig jaar december de PZC-wisselbokaal in ontvangst. Zij, de beste docent van Zeeland? Dat kon ze bijna niet geloven. De leerlingen van de CSW wisten het wel zeker: ze stemden massaal op Zoeter.

Kirsten Buursema (16) uit vwo 5 en Arianne Sanderse (17) uit havo 5 trokken de kar van de campagne voor Zoeter. De meiden maakten posters, gingen de klassen rond en stuurden talloze oproepen rond via sociale media. ,,Mevrouw Zoeter verdient het gewoon. Ze is een leuke, gezellige docent”, vindt Kirsten. ,,Ze geeft goed les, terwijl ze opgegroeid is met een andere taal. Ze spreekt beter Nederlands dan sommige leerlingen. Dat vind ik knap.” De leerlingen hadden nooit eerder tegen Zoeter gezegd dat ze haar lessen goed vinden. ,,Met de verkiezing konden we laten blijken dat we haar waarderen.”

Beker

Zoeter is geboren en opgegroeid in Frankrijk. Ze doceert klassieke talen aan de Christelijke Scholengemeenschap in Walcheren. ,,De beker stond in de eerste maanden thuis, omdat mijn familie uit Frankrijk op bezoek kwam. Ze wilden hem allemaal zien, natuurlijk. Later heb ik hem in mijn vaste lokaal gezet.” Ze is trots dat haar leerlingen haar voorgedragen hebben. ,,Dit is een heel mooi cadeau van ze. Het is echt hun idee geweest. Ik wist helemaal van niks. Daarom was de verrassing zo groot.”

Zoeter werd op straat aangesproken door wildvreemden. ,,Mensen feliciteerden me in de winkel of toen ik bij de parkeerautomaat stond. En via Facebook kreeg ik berichtjes van oud-leerlingen. Dat vond ik heel leuk.” Na de verkiezingen organiseerden de leerlingen nog een klein feestje tijdens de les. ,,Ze hadden Latijnse zinnen gemaakt, die ik moest vertalen. Na elke zin kreeg ik een cadeautje. Ze hadden bijvoorbeeld een boek leeggemaakt, en er stiften in verstopt, omdat ik mijn stiften altijd kwijt ben.”