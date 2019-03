Wie is de beste doktersassistent?

'TUI speelde met mijn leven’: Zeeuwen vlogen met Boeing 737 MAX en zijn woest op de vliegmaat­schap­pij

14 maart OOST-SOUBURG - Vliegmaatschappij TUI heeft met haar leven gespeeld, zegt de Souburgse Miranda Geelhoed. Ze vloog dinsdag in een Boeing 737 MAX terwijl bij de Europese luchtvaartautoriteit EASA volgens haar al discussie was of het vliegtuig nog de lucht in mocht. Ook twee andere Zeeuwen zaten dagenlang vast in Bulgarije en zijn woest op TUI.