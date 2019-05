Wie in het Adrz in Goes onder het mes moet, waant zich vanaf maandag bijna in een hotel

Achter de schermen: Fietsenma­ker Jelle Jumelet in Burgh loopt heel wat af op een dag

20:00 BURGH-HAAMSTEDE - We hebben er in heel Nederland een schreeuwend tekort aan: fietsenmakers. Of fietstechnici zoals we eigenlijk moeten zeggen. Jelle Jumelet (24) uit Bruinisse koos eerst voor de bouw, maar is nu helemaal op zijn plek in de fietsenwinkel van Jan de Jonge fietsen in Burgh.