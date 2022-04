Wie het wil, kan deze week vliegen over het water in Goes: 'Dit is de Tesla van de botenwereld’

Om het elektrisch varen te promoten, houdt The Green Wave vanaf woensdag de vijf dagen durende ‘Zeeuwse Electric Boat Show’ in het havengebied van Goes. Om dan toch meteen maar de vergelijking met elektrisch rijden te maken: ,,De Tesla van de botenwereld komt naar hier’’, zegt Caroen, eigenaar van The Green Wave. Hij doelt op de Candela, een revolutionaire foilende speedboot van Zweedse makelij. Foiling is het varen op draagvleugels. Deze zorgen ervoor dat bij een bepaalde snelheid de boot uit het water komt. ,,Je vliegt dan eigenlijk over het water’’, legt Caroen uit. ,,Dat vermindert de weerstand dusdanig dat de prestaties van de accu en de elektromotor zoveel worden verbeterd dat je de hele dag kunt varen.’’ Mensen kunnen tijdens de show een proefvaart in de Candela maken.