Wie heeft het beste idee voor een klimaatbestendige tuin?

Eindelijk terug naar Schouwen, dacht Ger. Daar deed hij 84 uur over...

14:17 BURGH-HAAMSTEDE - Maar liefst 84 uur was hij onderweg. En hij was ook nog eens een slordige 2500 euro extra kwijt aan reiskosten. ,,En in Parijs werd ik bijna beroofd.” Maar het is gelukt. Ger de Ruiter is weer thuis in Burgh-Haamstede. Terug uit een paradijselijk oord op Madagaskar.