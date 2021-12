Wie een baan zoekt bij een reisbureau, vist achter het net

Vooral werklozen op lager en middelbaar niveau die administratief werk zoeken, hebben het lastig. Dat komt door de steeds verdergaande digitalisering. In de culturele sector gaat het ook niet bijster goed. Wie een baan wil in een bibliotheek, een museum, in de vormgeving, bij een reisbureau of bij een drukkerij, zal bedrogen uitkomen. In die sectoren is nauwelijks werk te vinden.