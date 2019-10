Wie dicht bij de kust woont, is gezonder en heeft minder kans op depressies

videoVLISSINGEN - Eigenlijk wisten we het al een beetje, maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs: Mensen die dicht bij de kust wonen zijn mentaal gezonder. Goed nieuws voor de Zeeuwen dus.

Helemaal als een verrassing komt het niet. Domburg en Cadzand hebben al de status van ‘heilzame badplaats’. En dat uitwaaien op strand het hoofd leeg maakt en rust geeft komt ook niet uit de lucht vallen. Maar het kan nu ook met cijfers gestaafd worden.

Uit een studie van de universiteit van Exeter blijkt dat wie op minder dan een kilometer van de zee woont 22 procent minder kans heeft op mentale gezondheidsproblemen dan wie op minstens 50 km van de kust woont. Aan het onderzoek, dat deze week werk gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Health and Place, werkten bijna 26.000 mensen mee. Daarmee is het een van de meest gedetailleerde onderzoeken ooit naar de welzijnseffecten van leven dicht bij zee. Bij arme gezinnen is het effect het grootst.

,,Na rekening te hebben gehouden met andere gerelateerde factoren, bleek uit het onderzoek dat wonen in grote dorpen en steden in de buurt van de kustlijn van Engeland verband houdt met een betere geestelijke gezondheid”, is een van de conclusies. In Engeland heeft een op de zes personen te maken met angsten en depressies.

Volgens de wetenschappers draagt het onderzoek bij aan ‘het toenemende bewijs dat leven dicht bij de zee de gezondheid en het welzijn kan verbeteren. Dr. Jo Garrett, die het onderzoek leidde, stelt dat armere huishoudens die dicht bij de kust wonen minder symptomen van psychische stoornissen ervaren.