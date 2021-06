Wie de Zeeuwse Boekenprijs wil winnen, kan van half juni tot half juli boek insturen

Saman Groep en AgriSnel­laad werken samen om elektrisch rijden in Zeeland te stimuleren

3 juni ZIERIKZEE - Om elektrisch rijden in Zeeland te stimuleren, slaan twee Zeeuwse bedrijven de handen ineen: de Saman Groep en AgriSnellaad. Door samen te werken, kunnen ze iedereen die dat wil voorzien van een eigen laadpunt. Of dat nu op een eigen oprit is, op de zaak, in de wijk of onderweg.