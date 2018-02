Wie de naem eit

De inwoners van zukke landen as Thailand in Cambodja bin dan wè boôs. Waer of ikke m’n eihe boôs om miek was ’n zin die de journalist zômâ d’r bie zette: misschien bin zukke spelletjes bon ton in Renesse….Noe vintje uut Den Aeg, dat is toch echt agheêl nie zô. Je kan bie ons wè naekend loape, mâ enkelt op ’t bloôte strand. Net as in Oôstkapaale trouwes. Ik kan ’t wete, want ik wone midden op ’t durp in ik è d’r dae vee ’n bitje bloôt zie loape, mâ nog noôit eêmae naekend. Ik wete ok wè oe of ’t komt dat ‘r maansen bin die dat dienke. Nog nie zô lank elee kô je ’n puberfilm gae bekieke mit de titel Renesse. ’t Was ’n bitje ’n seksfilm in d’r bin netuurlijk maansen uut nieuwgierig’eid nae gae kieke, mâ in de kortst mohelijke tied was ‘n in de bioscopen uut’edraoid, zô’n slechte film was ’t kennelijk. Ik è de film trouwes agheêl nie ezie, vô dat je dat zou gae dienke! Twint krieg je wè as durp ’n slechte naem. Noe aode m’n die â wè, dat mot ik eerlijk toehee. Wulder krehe te lank vee joengere die m’n deeje omschrieve as: ’t is aomè ruugte in bocht van rommel. Mâ m’n aode juust â jaeren ons besten edae om ‘t “imago” wî op te poesen in toe mieke ze nog even die film. Dae waere m’n op Schouwen nie blie mee, dat kan’k je verzekere. Mâ jao, j’oor noôit dû ’n gouwe koese overreeje, wè dû ’n strontkarre in dat was die seksfilm.