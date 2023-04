Wie de moordernaar is, heeft nog nooit iemand verklapt

Het best bewaarde theatergeheim ter wereld, zo zou je het plot van The Mousetrap kunnen noemen. De voorstelling ging op 25 november 1952 in Londen in première en is wereldwijd de langstlopende toneelvoorstelling. Zaterdagavond is The Mousetrap te zien in de Schouwburg in Middelburg.