Wie 100 wil worden, moet in Zeeland wonen

Strijd rondom de minicam­pings in Veere escaleert

11 juni VEERE - De strijd tussen het Veerse college en minicamping De Heksenketel in de kwestie over het aantal kampeerplekken escaleert. Afgelopen zondag is twee keer gecontroleerd of de eigenares zich houdt aan het maximum van vijftien kampeerplaatsen. Terwijl andere minicampings buiten schot blijven.