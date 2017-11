Sinds José van Egmond is geïnstalleerd als burgemeester van Reimerswaal, wordt de gemeente door een college bestuurd dat volledig bestaat uit oud-onderwijzers. Samen hebben ze ruim negentig jaar voor de klas gestaan. Wat is daarvan te merken in hun huidige baan?

Van Egmond: ,,De klas is een samenleving in het klein. Als mentor van de brugklas, kwam ik bij alle ouders thuis. Daar heb ik veel van geleerd. Ik zag op flats van 14-hoog in welke erbarmelijke situatie sommige kinderen opgroeiden. Natuurlijk wil je liefde voor de taal overbrengen, maar sommige kinderen scoren nooit voldoendes voor Frans. Ik heb ontdekt dat het net zo belangrijk is om op je knieën naast zo’n kind te gaan zitten, zodat ze zichzelf naar een hoger niveau kunnen brengen. Overigens kent niet alleen de onderlaag problemen. De slimste kinderen van de plusklas hebben vaak grote moeite om samen te werken.”



De Kunder: ,,Ieder kind heeft kwaliteiten, als leraar moet je ontdekken wat zijn of haar sterke kanten zijn? Het is zo belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen hebben om overeind te blijven in de maatschappij. Als wethouder sociaal domein vind ik dat ook belangrijk. Iedereen heeft talenten en mag er op zijn of haar manier zijn.”

Volledig scherm Wethouder Hans de Kunder voor klas © Joeri Wisse

Ravotten

Sinke: ,,Veertig jaar geleden was er meer erkenning dat sommige leerlingen niet meer konden. Dat vind ik goed, je moet accepteren dat er een plafond is. Laat kinderen toch gewoon gelukkig worden. Ik heb er een aversie tegen dat ze na schooltijd nog uren moeten leren, laat ze toch buiten ravotten. Accepteren dat soms iets niet kan, dat moet je in de politiek ook kunnen doen.”

Vogelaar: ,,In het onderwijs leer je respectvol om te gaan met alle soorten en kleuren mensen en hun meningen. Als je dat niet kunt, ben je niet geschikt voor het onderwijs, maar kom je ook in de politiek niet uit de voeten.”

Van Egmond: ,,Wat ik voor de klas heb geleerd is dat je een hele ingewikkelde boodschap moet kunnen terugbrengen tot één zin die iedereen snapt. Daar heb ik heel veel profijt van gehad in mijn politieke loopbaan.”

Sinke: ,,Ik herken wat de burgemeester zegt. Zo eenvoudig mogelijk iets uitleggen, dát leer je in het onderwijs. Ik vond het creëren van een goede sfeer in een klas altijd heel belangrijk. Elke dag moet een moment hebben dat je met elkaar lacht, in de politiek gaat het ook voor negentig procent om sfeer.”

Volledig scherm Wethouder Jaap Sinke neemt afscheid van de Julianaschool Krabbendijke. © Joeri Wisse

Doorvragen

Van Egmond: ,,Het is net als in de klas. Je bent min of meer tot elkaar veroordeeld, maar hebt ook samen een opdracht. Net als kinderen of ouders zijn inwoners ook wel eens boos. Ik probeer altijd te kijken waar de woede vandaan komt. Als wethouder maakte ik mee dat iemand heel boos was omdat zijn straat een 30-kilometerzone werd. Al pratende kwam ik erachter dat hij zo boos was omdat hij al twee keer een prent had gehad voor fout parkeren. Leren doorvragen is een kunst die je in het onderwijs hebt geleerd.”

De Kunder: ,,Veiligheid creëren is ook van belang. Als een kind iets niet weet in de klas, moet hij dat ook durven zeggen, zodat hij een basis heeft om zich verder te ontwikkelen. Ik maakte vroeger nog wel eens mee dat jonge leerkrachten het lastig vonden om kritiek te krijgen van ouders, ze voelden zich in hun autoriteit aangetast. Ik zei dan: accepteer dat ouders ook hun visie hebben. Zo werkt het hier op het gemeentehuis ook. Ik heb niet alle wijsheid in pacht en maak ook fouten. Mensen moeten kritiek durven leveren.”

Sinke: ,,Een groot verschil is dat je zelf verantwoordelijk was voor je klasje. Nu werken er heel veel mensen voor je voor wie je politiek verantwoordelijk bent. Dat is wel wennen hoor.”

Tussenschakel

Vogelaar: ,,Als afdelingsleider had ik 60 tot 80 man personeel en 800 leerlingen aan te sturen. Maar in de politiek moet je er rekening mee houden dat je een tussenschakel bent, je bent alleen een uitvoerder van beleid. De gemeenteraad is uiteindelijk de baas.”

Sinke: ,,Als ik taalfouten in ambtelijke stukken zie, corrigeer ik die. Dat doe ik ook met artikelen of boeken die ik lees. Uit een boek heb ik wel eens 400 fouten gehaald, maar die uitgeverij bestaat nu niet meer!”

De Kunder: ,,Het zit je in je systeem. Ik vind het ook heel moeilijk als er ‘het gebeurd’ met een d staat.”