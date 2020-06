Wethouder Vader: ‘Behandel Zeeland nu eens als volwaardige provincie en niet als een of ander wingewest’

VLISSINGEN - Zeeland moet nu eens als een volwaardige provincie worden behandeld en niet als een of ander wingewest. De Tweede Kamer mag staatssecretaris Barbara Visser van Defensie weer op het matje roepen. Maar Zeeland is veel meer gebaat bij een kabinet dat Zeeland serieus neemt. En er niet bij laat hangen. Dat is wel het gevoel dat de Zeeuwen hebben.

Wethouder Albert Vader van Vlissingen heeft zijn mening over de gang van zaken rond de marinierskazerne nooit onder stoelen of banken gestoken. Ook nu niet. Het verhaal vandaag in de Volkskrant laat hem niet anders tegen de zaak aankijken.

,,Feit is dat de Tweede Kamer over haar een oordeel moet vellen. En dat heeft de Kamer in februari al gedaan, namelijk: ze mocht blijven zitten. We waren waren toen verrast dat de staatssecretaris met 19 keer sorry zeggen er relatief makkelijk mee weg kwam.”

En nu roept de Kamer Visser weer op het matje. ,,Dat vind ik eerlijk gezegd een herhaling van zetten. Waar het om gaat is dat de Rijksoverheid ons nou eens fatsoenlijk zou moeten behandelen. En ons gewoon eens serieus zou moeten nemen. Daar zijn volgens mij de Zeeuwen heel erg verbolgen over. Daar zou het Rijk zich eens wat meer rekenschap van moeten geven. In plaats van nu weer alle pijlen op de staatssecretaris richten. Die had voor ons natuurlijk sowieso al afgedaan vanuit haar handelen richting Zeeland.”