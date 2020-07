Wethouder Cees van den Bos (SGP) van Schouwen-Duiveland wordt nieuwe burgemeester van Urk

UPDATE: 20.56 uurURK - Cees van den Bos (SGP) uit Bruinisse wordt de nieuwe burgemeester van Urk. Dat heeft de vertrouwenscommissie bekend gemaakt na een besloten vergadering van de gemeenteraad in Urk. De 40-jarige Van den Bos is sinds 2014 wethouder sociale zaken op Schouwen-Duiveland.

,,Het was een logische volgende stap”, zegt hij in een eerste reactie. ,,Wanneer je een tweede periode als wethouder ingaat en je merkt dat je er iets voor voelt om die stap te maken, dan hou je een beetje in de gaten wat er voorbijkomt. Het is niet zo dat ik overal burgemeester wil worden. Maar ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, als Urk voorbij kom, dan solliciteer ik. Dat is ook een vissersdorpje en ik heb wat met die mentaliteit.” Hij voelt zich ook aangetrokken tot de ‘enorme economische dynamiek’ van Urk.

‘Volle kracht voor Urk’

Zijn overstap komt kort nadat Schouwen-Duiveland zelf een vervanger heeft gevonden voor burgemeester Gerard Rabelink, die in mei met pensioen ging. Volgens de in Bruinisse geboren en getogen Van den Bos lag het niet voor de hand om op die functie te solliciteren. ,,Het is hoogst ongebruikelijk om in de gemeente waar je als wethouder actief bent geweest direct burgemeester te worden. Meestal ga je dan eerst ergens anders aan de slag en kom je later eventueel terug. Dat zie je wel vaker.”

Hij sluit nu niet uit ook ooit die weg terug te willen volgen. ,,Maar daar wil ik nu niet aan denken. We gaan nu volle kracht voor Urk.” Hij verwacht daar rond oktober aan de slag te gaan. Voor die tijd gaat hij samen met de SGP-fractie op zoek naar een nieuwe wethouder voor Schouwen-Duiveland.

'Daadkrachtig’

De gemeenteraad van Urk omschrijft hem als representatief en daadkrachtig. ,,Hij is een bestuurder die open en toegankelijk is en oog heeft voor de medemens. Daarnaast zal hij met verve het boegbeeld van Urk zijn.”

Van den Bos was één van de twaalf sollicitanten naar de burgemeesterspost op Urk. Door de coronacrisis heeft het traject vertraging opgelopen en is in maart de zoektocht tijdelijk stopgezet. Ineke Bakker is de huidige (waarnemende) burgemeester het ambt waar. Zij blijft aan tot de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd.