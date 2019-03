Westerstorm op komst in Zeeland, KNMI geeft code oranje af

reportage ‘Elke week sterft in Zeeland wel iemand zonder dat het opgemerkt wordt’

9 maart VLISSINGEN - Elke week wel wordt ergens in Zeeland een lichaam gevonden van iemand die al een paar dagen dood is, schat Sjef Vrencken van de GGD Zeeland. ,,Per maand hebben we er twee of drie die langer dan een week in een woning liggen. Dit soort overlijdens komt steeds vaker voor.”