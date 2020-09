Westerscheldetunnel sponsort festival De Ballade - mag dat? Zeeland Tolvrij vindt van niet

Sinds vorige week meldt de NV Westerscheldetunnel op haar vernieuwde website dat zij geld steekt in een aantal festivals, waaronder het Zeeland Nazomer Festival, Vestrock, de Ballade en het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, en wielerevenementen als de Ride for the Roses, de ZLM Tour en de Internationale Junior Driedaagse in Axel. De exploitant van de verbinding onder de Westerschelde is ook co-sponsor is van de voetbalvereniging Hoek. In totaal gaat het om maximaal 50.000 euro per jaar.