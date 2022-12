Westerscheldetunnel richting Borssele weer open na ongeluk

Eerder vandaag was de tunnel ook al even afgesloten, vanwege drukte in de tunnel. Dit kwam door een vrachtwagen met pech op het tracé. Enkele minuten later geopende de tunnel weer met een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Dit gebeurde rond 16.30 uur, rond 17.00 sloot de tunnel opnieuw vanwege het ongeluk. Rond 17.30 is de tunnel weer geopend.