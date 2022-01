Westerscheldetunnel klimt uit het coronadal: 370.000 passages meer dan in 2020

Raadsbrede oproep van Schou­wen-Duiveland: ‘Stop met die lockdown’

ZIERIKZEE - De verhouding is zoek, hoog tijd om een einde te maken aan de lockdown. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland luidt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de noodklok bij de regering. ,,We maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Daarbij neemt het begrip voor de maatregelen zienderogen af”, staat in een brief die is mede-ondertekend door burgemeester Jack van der Hoek.

13 januari