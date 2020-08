Westerscheldetunnel enige tijd dicht door technische storing

Zo kun je straks weer naar een concert of een theater op Walcheren

27 augustus MIDDELBURG - Het nieuwe concert- en theaterseizoen staat op punt van beginnen. Hoe bereiden de Walcherse poppodia en theaters zich voor op voorstellingen en concerten in coronatijd? De aandacht voor de individuele veiligheid mondt in De Spot in Middelburg uit in groter dan grote gastvrijheid. ,,Elke bezoeker wordt door een vrijwilliger naar zijn stoel begeleid.”