Westerscheldeferry bespaart onderhoudskosten nu offshorebedrijf OOS bijspringt

Economie krimpt in Zeeuws-Vlaanderen iets minder dan in de rest provincie

19 augustus MIDDELBURG - Zeeuws-Vlaanderen heeft in het tweede kwartaal economisch gezien ietsje minder te lijden gehad onder de coronacrisis dan de rest van Zeeland. Dat is opvallend, omdat Zeeuws-Vlaanderen te maken had met de afsluiting van de Belgische grens.