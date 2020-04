Westerschelde lag vol mijnen eind WOII: 237 in één maand geruimd

Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht vuurwerk in Zeeland. Havenstad Antwerpen viel tot veler verbazing al op 4 september 1944 vrijwel ongeschonden in geallieerde handen. Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren werden in de daaropvolgende natte en koude herfst na zware gevechten bevrijd. Op het gehavende land keerde daarmee de rust terug, de Slag om de Schelde was gewonnen. Op zee was de oorlog echter verre van gestreden. De vaarweg naar Antwerpen, de belangrijkste haven voor de bevoorrading van de geallieerde troepen, moest mijnenvrij worden gemaakt. En gehouden. Dat laatste was tot mei 1945 bepaald geen sinecure.