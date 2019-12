Westerschelde Ferry gaat volgend jaar vaker varen

Volgens directeur Martin Martins van de Westerschelde Ferry wordt de periode van de zomerdienstregeling verlengd om beter aan de vraag te kunnen voldoen. ,,Zo zorgen we ervoor dat reizigers ook in het populaire voor- en naseizoen elk half uur de overtocht kunnen maken en wachttijden zoveel als mogelijk voorkomen worden.”

De prijs van een kaartje gaat in 2020 iets omhoog. In het laagseizoen kost een los ticket straks 3,30 euro (in 2019 3,25 euro) en in het hoogseizoen 4,65 euro (in 2019 nog 4,50 euro). Volgens het bedrijf worden de tarieven alleen verhoogd met de landelijke index van 2,23 procent. Reizigers met een b-tag zijn het goedkoopst uit. De b-tag is een kaart waarmee zowel losse overtochten als een abonnement afgerekend kunnen worden.