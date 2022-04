Westbuis Westerscheldetunnel afgesloten door aanrijding

Sportvis­sen heeft enorme vlucht genomen

NOORDWELLE - In coronatijd stonden er soms wel vijftig mensen in een rij buiten op de Dorpsring in Noordwelle. Te wachten op aas, lijnen, molentjes of andere hengelsportartikelen uit de winkel van Yvo de Bruin. ,,Sportvissen is helemaal hot.”

22 april