Wespenbestrijder: Stop nooit de ingang van een nest dicht

column Maikel Harte Muggen

7:30 Een paar jaar geleden hadden wij een camping in de buurt van Venetië. Het was een mooie camping, met een prachtig strand en we hadden twee weken schitterend weer. Er was alleen één groot nadeel: de muggen. Het was zelfs zo erg dat de camping een eigen drogist had. Een winkeltje met alleen maar spullen tegen de muggen en de jeuk.