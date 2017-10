Werknemers Damen Schelde weer aan het werk

VLISSINGEN - Honderd medewerkers van Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen-Oost mogen weer aan de slag. In loods Dok 2 is geen asbest gevonden. Of er asbest ligt in een loods bij jachtenbouwer Amels Schelde in Vlissingen, wordt later vandaag bekend.