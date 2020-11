Werkloosheid Zeeland loopt na daling weer licht op

GOES - De daling van het aantal WW’ers in Zeeland zet niet door. Dat laten cijfers van uitkeringsinstantie UWV over oktober zien. In een maand tijd kwamen er 100 werklozen bij. Er hebben nu 4.600 Zeeuwen een WW-uitkering.

In juli zette zich een lichte daling van het aantal WW’ers in. De curve dook in de twee volgende maanden verder naar beneden, tot 4.500 eind september. Dat hangt vrijwel zeker samen met het toeristenseizoen. Zeeland zat afgelopen zomer vol met toeristen. De horeca en recreatiebedrijven hadden het enorm druk, wat ook goed nieuws was voor toeleveranciers. Maar de trend zet zich niet door, signaleert de UWV. De laatste maand is een stijgende lijn zichtbaar.

Digitaliseren en automatiseren

Ten opzichte van vorig jaar is de situatie behoorlijk verslechterd. Er zit nu bijna een kwart meer mensen in de WW van een jaar geleden. Volgens de UWV komt een belangrijk deel uit bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Daar was al een tijd minder vraag naar omdat bedrijven automatiseren en digitaliseren. Met name in beroepen op middelbaar niveau zoals receptionisten en secretarieel medewerkers zijn mensen daardoor hun baan verloren. De corona-crisis heeft dat proces versneld.

De terugval is te zien in het aantal vacatures. In Zeeland stonden in het tweede kwartaal van dit jaar 850 vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen open. Dat bijna een vijf minder dan in het eerste kwartaal. Een vergelijking met dezelfde periode in 2019 laat de daling pas echt goed zien. Toen stonden er bijna twee keer zoveel vacatures voor deze beroepsgroepen open. Overigens geldt dat niet voor elk beroep in deze categorie. Voor accountants bijvoorbeeld is nog volop werk te vinden.