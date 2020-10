Werkloosheid Zeeland groeit

Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage vrijwel elk jaar het laagst in Zeeland. Dit tweede kwartaal was 3,2 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkloos. In het eerste kwartaal was 2,3 procent zonder baan.