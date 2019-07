Werkgevers pleiten voor ingrijpende aanpak van de Deltaweg

Zeeland Refinery ontvangt extra reactor waarmee de uitstoot van C02 daalt

15:29 NIEUWDORP - Bij Zeeland Refinery in Nieuwdorp is de extra reactor voor de hydrocracker, het kloppend hart van de olieraffinaderij, aangekomen. Het gevaarte van 600 ton is op zijn plek gehesen. Volgend jaar wordt de extra reactor aangesloten. Daarmee kan de hydrocracker energiezuiniger werken en kan hij nog beter de internationale concurrentie aan. Per jaar wordt 10.000 ton C02 (koolstofdioxide) minder uitgestoten. Aandeelhouders Total en Lukeoil hebben 40 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding.