Werkgevers draaien op voor tekort aan coronatesten

Vanuit je luie stoel thuis kun je een duik nemen in het Zierikzee van eeuwen geleden

17:10 ZIERIKZEE - Alsof je een kruidenierszaak in Zierikzee binnenloopt, maar dan 500 jaar geleden. Tot in detail is in het Weeskamerarchief van Zierikzee te lezen wat er toen in die winkel stond. Nu ook vanuit de luie stoel thuis. Het oudste deel van dit archief, het grootste van Zeeland, is gedigitaliseerd