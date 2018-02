Werkgever aast op vmbo'er: Zeeuwse bedrijven bieden meer leerwerkplaatsen aan

Bedrijven bieden de leerwerkplekken aan, omdat ze jongeren hiermee al vroeg aan zich willen binden. Mbo’ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, komen namelijk meteen in dienst van een bedrijf. Ze zijn vier dagen per week aan het werk, en gaan één dag per week naar school op een mbo-instelling.

Veel belangstelling

Voor de BBL-banenmarkt in Terneuzen, op 27 februari, is zó veel belangstelling van bedrijven, dat uitgeweken moest worden naar een grotere locatie, het Scalda-gebouw. 68 werkgevers in Zeeuws-Vlaanderen, uit onder meer de zorg, techniek, groenvoorziening en detailhandel, willen jongeren werven voor een leerbaan.

Quote De arbeidsmarkt is helemaal omgeslagen. De vraag van werkgevers is groter dan het aanbod Lidy Renout

Het is tekenend voor de schaarste aan vaklieden, weet Lidy Renout van het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, die de banenmarkt organiseert. Ze is enkele jaren geleden aangesteld als jobhunter, omdat het voor jongeren moeilijk was om een leerwerkplek te vinden. Maar tijden zijn veranderd. ,,De arbeidsmarkt is helemaal omgeslagen. De vraag van werkgevers is groter dan het aanbod. Daarom creëren bedrijven weer meer BBL-plekken voor jongeren. Als ze leerlingen zo vroeg mogelijk binnenhalen, dan kunnen ze ze intern helemaal opleiden. Ze kennen het bedrijf al heel goed, als ze klaar zijn met de opleiding.”

Tekort aan leerlingen

Anton Mullie van Bouwmensen Zuid-West, een samenwerkingsverband van bouwbedrijven in de regio, heeft de afgelopen maanden zeker tien bedrijven teleur moeten stellen. ,,Ze zijn op zoek naar leerlingen, maar ik heb ze gewoon niet. Ze moeten wachten tot het nieuwe schooljaar. We krijgen steeds meer aanvragen, en moeten regelmatig nee verkopen.”

Zorginstelling SVRZ heeft deze maand in heel Zeeland 22 leerwerkplekken beschikbaar gesteld, bovenop de groep leerlingen die in september met de opleiding begint. De ouderenzorg schreeuwt om verzorgingen IG op mbo-niveau 3. ,,Gediplomeerde verzorgenden lopen niet rond. Het is noodzakelijk om ze zelf op te leidden”, weet intercedent Diana van Meir van SVRZ.

Open dagen