Werken aan een nieuwe lichting scheidsrechters, ook in Zeeland

,,Hoi, mijn naam is Danny Makkelie.’’ De topscheidsrechter uit Dordrecht stelt zich in de laatste wervingscampagne van de KNVB (‘Collega’s gezocht m/v’) even voor, vertelt vervolgens dat hij op zijn tiende zijn eerste wedstrijdje bij de pupillen floot en dat ze bij de voetbalbond op zoek zijn naar sportieve jongens, meiden, mannen en vrouwen. Zij moeten, net als Makkelie, hart voor het spel hebben en kunnen ontdekken hoe leuk het fluiten van een wedstrijd kan zijn.

De cijfers voor het district Zuid 1, waar Zeeland onderdeel van is, spreken ook al jaren voor zich. Begin deze eeuw kon de KNVB uit een pool van 1300 door de KNVB opgeleide scheidsrechters putten. In het seizoen 2017-2018 waren dat er nog ongeveer 700, een daling van bijna 50 procent dus. Weer drie jaar later waren het er 581 en inmiddels gaan we in het district Zuid 1 richting de 500 scheidsrechters.