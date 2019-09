Werk voor waaghalzen

Video | poll BNNVARA-presenta­tor Tim Hofman gaat strijd aan met kledingbe­leid Calvijn College

18:18 GOES - Leerlingen van het Calvijn College in Goes en Krabbendijke moeten zelf kunnen bepalen wat ze dragen en wanneer. BNNVARA-presentator Tim Hofman wil dat in elk geval voor elkaar krijgen op verzoek van leerlingen van de reformatorische school.